Турчак и три депутата "Единой России" попали под обстрел в ЛНР
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, руководитель исполкома партии и замсекретаря Александр Сидякин, а также депутаты Артём Туров и Артём Бичаев попали под обстрел в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу партии.
"Коллеги выходили на связь. Действительно, попали под обстрел. <...> Всё в порядке, никто не пострадал", — говорится в сообщении пресс-службы ЕР.
В партии также добавили, что парламентарии ехали с передовой, на территории республики они передавали спецтехнику военнослужащим.
Ранее Лайф рассказывал, что в Белгородской области под обстрел попал город Грайворон, который расположен у границы Украины. В результате атаки был повреждён трансформаторный блок.
ТАСС / Екатерина Штукина