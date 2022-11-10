Турчак и три депутата "Единой России" попали под обстрел в ЛНР

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, руководитель исполкома партии и замсекретаря Александр Сидякин, а также депутаты Артём Туров и Артём Бичаев попали под обстрел в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу партии.

"Коллеги выходили на связь. Действительно, попали под обстрел. <...> Всё в порядке, никто не пострадал", — говорится в сообщении пресс-службы ЕР.

В партии также добавили, что парламентарии ехали с передовой, на территории республики они передавали спецтехнику военнослужащим.