Слуцкий назвал верным решение об отводе войск России за Днепр
Слуцкий: Россия непременно вернётся в Херсон
Россия непременно вернётся в Херсон, заявил глава ЛДПР Леонид Слуцкий. По его мнению, решение об отводе российских войск на левый берег Днепра было верным.
"Отвод войск с правого берега (от Херсона. — Прим. Лайфа) — вынужденное решение. Правильное. Исходя из того, чтобы сохранить жизни военнослужащих. Мы обязательно вернёмся", — сказал Слуцкий во время встречи делегации фракции ЛДПР с врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо в Геническе.
По словам депутата, есть данные о том, что Украина намерена взорвать Каховскую гидроэлектростанцию, в результате чего Херсон окажется затоплен. Слуцкий отметил, что опасность в таком случае есть для тысяч людей. В этой связи он ещё раз подчеркнул, что принятое решение было непростым, но оправданным. Кроме того, Слуцкий подчеркнул, что западные страны сосредоточили в Незалежной значительный объём новейшего летального оружия.
Напомним, накануне командующий Объединённой группировкой российских войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин назвал самым целесообразным планом дальнейших действий в зоне спецоперации оборону по барьерному рубежу Днепра. Глава Минобороны Сергей Шойгу согласился с инициативой Суровикина и приказал приступить к отводу российских войск за Днепр.
ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ