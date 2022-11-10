Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Киеву с передачей систем ПВО

Американские власти выделят Киеву очередной пакет военной помощи, который будет включать системы ПВО. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

В ходе брифинга он отметил, что Белый дом официально объявит об этом уже сегодня. По словам советника американского лидера, в новый пакет, в частности, войдут ракеты для систем ПВО Hawk, а также системы ПВО США Avenger, оснащённые ракетами Stinger.

"Эти вооружения дополнят другую помощь в сфере противовоздушной обороны, о которой объявили наши союзники и партнёры", — добавил Салливан.