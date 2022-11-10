"Всё зависит от таблеток Байдена": Политолог счёл призывы к диалогу с РФ предвыборной игрой США

Соединённые Штаты Америки играют на "антивоенной повестке" вместо того, чтобы действительно идти на примирение в украинском кризисе. Так считает директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов. В беседе с Лайфом специалист указал также на то, что истинные смыслы этой "своего рода игры", созданной на "электоральной или политтехнологической оптике" Вашингтона, станут ясны после завершения выборов.

"Республиканцы пытались критиковать администрацию Байдена за такую безбашенную, бесконтрольную помощь Украине. Пытались играть на какой-то антивоенной повестке, в плане того что Байден разжигает войну в Европе вместо того чтобы, наоборот, способствовать умиротворению", — рассказал Мартынов Лайфу.

В ответ, отмечает аналитик, было сгенерировано несколько сигналов "из разных мест действующей администрации "типа Салливана и других контрагентов. Речь идёт о вбросах в разных СМИ, поясняет Мартынов, когда начали выступать отставные генералы и говорить, что это якобы не важный конфликт, надо думать наперёд и "выстраивать отношения с русскими". Политолог уточнил, что склонен воспринимать такие высказывания в рамках внутриполитической борьбы на выборах в Конгресс США.

Он также обратил внимание на то, что площадка саммита G20 через неделю после выборов в Америке была бы прекрасным место для того, чтобы наметить контуры разрешения украинского кризиса. Однако все эти возможности, по словам специалиста, на сегодняшний день если не обнулены, то минимизированы. Кроме того, считает собеседник Лайфа, "эти разговоры по важным для всего мира" темам так и не были согласованы. Хотя, с другой стороны, утверждает эксперт, это не исключает титанической и истинной усталости стран, которые втридорога оплачивают создавшуюся ситуацию, и в Европе растёт недовольство.

"Тут даже набрался духу и смелости [президент Франции Эмманюэль] Макрон — на днях выступил. Один французский министр тоже кулачком погрозил: "Что же вы, товарищи американцы, делаете?" То есть понятно, что раздражение и возмущение растут, но они ничего не могут поделать. Сегодня американская позиция сильно зависит от лунных циклов и от принятых таблеток маразматиком Байденом. Принял утром он таблетки — вроде ничего, вроде связно говорит, случилось лунное затмение, он совсем в неадекват выпал. Вот что происходит!" — заключил Мартынов.