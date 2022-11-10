Пентагон раскрыл, что войдёт в новый пакет военной помощи Украине

Власти США решили выделить Украине ещё один пакет военной помощи, на этот раз на сумму 400 миллионов долларов. Об этом сообщили в Пентагоне.

Согласно информации от Министерства обороны США, в этот пакет будут включены ракеты для систем противовоздушной обороны HAWK, четыре системы ПВО Avenger, а также партия дополнительных боеприпасов для ракетных систем залпового огня HIMARS.