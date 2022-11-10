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10 ноября, 19:09

Пентагон раскрыл, что войдёт в новый пакет военной помощи Украине

Пентагон: В новый пакет военной помощи Украине войдут ракеты для систем ПВО и HIMARS

Власти США решили выделить Украине ещё один пакет военной помощи, на этот раз на сумму 400 миллионов долларов. Об этом сообщили в Пентагоне.

Согласно информации от Министерства обороны США, в этот пакет будут включены ракеты для систем противовоздушной обороны HAWK, четыре системы ПВО Avenger, а также партия дополнительных боеприпасов для ракетных систем залпового огня HIMARS.

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Ранее Лайф рассказывал, что Италия объявила о прекращении поставок оружия Украине. Министр обороны страны Гвидо Крозетто убеждён, что переговоры являются единственным верным решением украинского конфликта, поэтому он призвал остановить боевые действия и начать диалог.

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Dvidshub.net / Capt. Angelo Mejia

Андрей Григорьев

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