Пентагон раскрыл, что войдёт в новый пакет военной помощи Украине
Пентагон: В новый пакет военной помощи Украине войдут ракеты для систем ПВО и HIMARS
Власти США решили выделить Украине ещё один пакет военной помощи, на этот раз на сумму 400 миллионов долларов. Об этом сообщили в Пентагоне.
Согласно информации от Министерства обороны США, в этот пакет будут включены ракеты для систем противовоздушной обороны HAWK, четыре системы ПВО Avenger, а также партия дополнительных боеприпасов для ракетных систем залпового огня HIMARS.
Ранее Лайф рассказывал, что Италия объявила о прекращении поставок оружия Украине. Министр обороны страны Гвидо Крозетто убеждён, что переговоры являются единственным верным решением украинского конфликта, поэтому он призвал остановить боевые действия и начать диалог.
Dvidshub.net / Capt. Angelo Mejia