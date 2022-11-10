Белый дом ответил на вопрос о давлении на Киев ради переговоров с Россией

Вашингтон не давит на Киев для начала им переговоров с Россией. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов. Он заверил, что США только консультируют Киев по этому вопросу и поддерживают.

"Мы не давим на Украину, не настаиваем на чём-либо. То, что мы делаем, — это консультируем как партнёры и показываем нашу поддержку", — ответил Салливан на вопрос, подталкивают ли США Украину к ведению мирных переговоров с Россией.

Он также добавил, что на сегодняшний день не готов оценить вероятность каких-либо переговоров между Киевом и Москвой.