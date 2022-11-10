Белый дом ответил на вопрос о давлении на Киев ради переговоров с Россией
Салливан: США не давят на Украину насчёт переговоров с Россией
Вашингтон не давит на Киев для начала им переговоров с Россией. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов. Он заверил, что США только консультируют Киев по этому вопросу и поддерживают.
"Мы не давим на Украину, не настаиваем на чём-либо. То, что мы делаем, — это консультируем как партнёры и показываем нашу поддержку", — ответил Салливан на вопрос, подталкивают ли США Украину к ведению мирных переговоров с Россией.
Он также добавил, что на сегодняшний день не готов оценить вероятность каких-либо переговоров между Киевом и Москвой.
Как писал Лайф ранее, полковник Макгрегор рассказал, что Салливан и Зеленский договорились создать иллюзию интереса Украины к мирным переговорам с Москвой. Экс-советник главы Пентагона убеждён, что Киев специально придумал невыполнимые условия, чтобы исключить возможность мирного решения.
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ТАСС / AP / Andrew Harnik