Байден решил не встречаться с Лавровым на саммите G20

Американский лидер Джо Байден не намерен на саммите G20 в Индонезии встречаться с российской делегацией, которую возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Президент [Байден] не планирует встречаться с министром иностранных дел России", — ответил Салливан на соответствующий вопрос журналиста.