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10 ноября, 20:33

Байден решил не встречаться с Лавровым на саммите G20

Салливан заявил, что Байден не намерен встречаться с российской делегацией на саммите G20

Американский лидер Джо Байден не намерен на саммите G20 в Индонезии встречаться с российской делегацией, которую возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Президент [Байден] не планирует встречаться с министром иностранных дел России", — ответил Салливан на соответствующий вопрос журналиста.

Лавров проведёт несколько двусторонних встреч на полях саммита G20

Лавров проведёт несколько двусторонних встреч на полях саммита G20

Ранее Лайф писал, что Байден и председатель КНР Си Цзиньпин 14 ноября встретятся на полях саммита "Большой двадцатки". Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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Getty Images / Samuel Corum

Никита Осипов

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