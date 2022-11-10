Байден решил не встречаться с Лавровым на саммите G20
Салливан заявил, что Байден не намерен встречаться с российской делегацией на саммите G20
Американский лидер Джо Байден не намерен на саммите G20 в Индонезии встречаться с российской делегацией, которую возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Президент [Байден] не планирует встречаться с министром иностранных дел России", — ответил Салливан на соответствующий вопрос журналиста.
Ранее Лайф писал, что Байден и председатель КНР Си Цзиньпин 14 ноября встретятся на полях саммита "Большой двадцатки". Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
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