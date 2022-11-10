Небензя напомнил о преступлениях США и НАТО в Афганистане

В Афганистане никто не расследует преступления, за которые ответственны США и НАТО, по причине грубого шантажа со стороны Вашингтона. С таким заявлением выступил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во время заседания Генеральной Ассамблеи всемирной организации.

Он подчеркнул, что речь идёт об авиаударах, которые наносили по простым афганцам США и НАТО, а также о ночных рейдах и убийствах мирных жителей, включая женщин и детей. Расследование этих случаев сдерживает шантаж со стороны американских властей, что, по словам постпреда, является типичным отношением Штатов к совершённым ими же преступлениям, в том числе в Ираке, Сирии и Ливии.