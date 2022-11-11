"Рен-ТВ" показал самый сильный октябрь с момента создания телеканала

Телеканал "Рен-ТВ" в октябре 2022 года получил самые лучшие аудиторные показатели с момента своего создания, показав в своей целевой аудитории рекордную долю 6,43%, по данным Mediascope.

"Рен-ТВ" последовательно наращивал свою популярность на протяжении всей своей истории, преодолев шестипроцентный рубеж в 2016 году. И в своём 25-м, юбилейном сезоне, обновив сетку вещания и сделав основной упор на программы собственного производства, каналу удалось поставить собственный рекорд. В частности, средняя доля информационных и аналитических программ в октябре 2022 года составила 8%", — сообщили Лайфу в пресс-службе телеканала.

В топ-5 самых рейтинговых продуктов канала по итогам октября 2022 года, вызвавших наибольший интерес со стороны аудитории, вошли новостные информационные выпуски, документальный спецпроект "Засекреченные списки", воскресная информационная "Итоговая программа с Петром Марченко", документальный проект "Донбасс: с возвращением!" и субботняя программа "Совбез" с ведущим Игорем Шевчуком.

Свой вклад в достижение рекордных показателей октября 2022 года внесли выходные дни. Благодаря новой сетке вещания "Рен-ТВ" удалось добиться лидерства в целевой аудитории среди всех федеральных каналов по субботам с долей 7,86%, что почти на 30% выше показателей октября 2021 года. Воскресные эфиры, утренний и дневной, также приобрели новых зрителей благодаря обновлённому блоку научно-популярных и потребительских программ собственного производства канала.