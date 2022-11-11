НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 ноября, 21:42

США решили больше не считать российскую экономику рыночной

Министерство торговли США объявило, что впредь не будет считать Россию в своих антидемпинговых процедурах страной с рыночной экономикой. Об этом говорится в письменном заявлении ведомства.

"Министерство торговли США объявляет сегодня о том, что более не будет относиться к России как к рыночной экономике в своих антидемпинговых процедурах", — заявили в министерстве.

Там пояснили, что это даст США возможность применять "всю строгость американского антидемпингового законодательства" к экономике России.

Так, по другой методологии будут рассчитываться пошлины на импорт товаров из России. США решают, какую экономику считать рыночной, а какую нет, исходя из нескольких параметров. В том числе исходя из конвертируемости валюты, способа определения заработной платы, климата для иностранных инвестиций и так далее.

США признали Россию страной с рыночной экономикой в 2002 году. Это расширило возможности российских экспортёров для защиты их интересов.

США пригрозили турецким бизнесменам санкциями за ведение дел с Россией

США пригрозили турецким бизнесменам санкциями за ведение дел с Россией

Как сообщал Лайф, ранее в Госдепе заявили, что Соединённые Штаты не собираются вводить санкции против российских удобрений и зерна.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Игорь Иванко

Андрей Григорьев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров