США решили больше не считать российскую экономику рыночной

Министерство торговли США объявило, что впредь не будет считать Россию в своих антидемпинговых процедурах страной с рыночной экономикой. Об этом говорится в письменном заявлении ведомства.

"Министерство торговли США объявляет сегодня о том, что более не будет относиться к России как к рыночной экономике в своих антидемпинговых процедурах", — заявили в министерстве.

Там пояснили, что это даст США возможность применять "всю строгость американского антидемпингового законодательства" к экономике России.

Так, по другой методологии будут рассчитываться пошлины на импорт товаров из России. США решают, какую экономику считать рыночной, а какую нет, исходя из нескольких параметров. В том числе исходя из конвертируемости валюты, способа определения заработной платы, климата для иностранных инвестиций и так далее.

США признали Россию страной с рыночной экономикой в 2002 году. Это расширило возможности российских экспортёров для защиты их интересов.