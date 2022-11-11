Перевозчики грузов пожаловались на рост стоимости дизеля

Топливные компании предупредили российских перевозчиков о том, что поэтапно пересматривают цены на дизель. Последние сообщают, что уже столкнулись с повышением стоимости топлива: с 1 ноября им стали приходить оповещения о сокращении или отмене скидок. В ассоциации "Грузавтотранспорт" отметили, что подорожание горючей продукции может быть критичным для рынка.

"Опираясь на опыт прошлых лет, можем утверждать, что это не последнее подорожание в этом году", — цитирует газета "Известия" письмо предприятия, направленное в правительство и ФАС.

С учётом новых — более скромных — скидок и сервисного сбора почти в 1,5 рубля за литр стоимость повысится максимум на семь рублей на литр, отмечено в обращении. Топливо подорожает на 10% и более, сказано в письме. Это повлияет на цену товаров, которые перевозят фуры: логистические расходы зачастую составляют более 50% от себестоимости продукции. Некоторые продуктовые компании уже получили предупреждения от грузоперевозчиков об изменении тарифов. Активнее "реагируют" товары повседневного спроса и с малым сроком хранения и годности, отмечает собеседник издания.

Доля логистики в себестоимости большинства продуктов растительного происхождения — на уровне 13%, картофеля — 14–16%. В хлебе, пачке макарон или соли такой процент также существенен, добавляют эксперты.

Розничная стоимость на стелах АЗС ежегодно показывает динамику, близкую к уровню инфляции, рассказали в Минэнерго. В ведомстве заметили, что оптовые показатели на бирже снижаются. Вклад цены топлива на стоимость продуктов там оценили в 2%, введение государственного регулирования сочли необоснованным. Законодательство не запрещает устанавливать программы лояльности, направленные на привлечение клиентов, сказали также в ФАС.