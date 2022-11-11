НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 ноября, 22:56

"Повеселитесь там": Вышел трейлер четвёртого фильма о Джоне Уике

Lionsgate Movies выпустила трейлер четвёртого фильма о Джоне Уике

Дистрибьютор Lionsgate Movies представил трейлер четвёртого фильма о Джоне Уике режиссёра Чада Стахелски с Киану Ривзом в главной роли. Новая часть называется "Джон Уик. Глава 4".

Судя по первым кадрам, в этом фильме, как и в предыдущих, будет очень много стрельбы. Персонажи покажут новые чудеса мастерства. Например, способность отражать пули мечами. Примечательно, что сторонника Уика сыграет Лоренс Фишберн, знакомый многим по роли Морфеуса в "Матрице". Где-то ближе к развязке, возможно к финальной битве, им говорят: "Повеселитесь там".

Предполагается, что фильм будет самым длинным в линейке, хотя точный хронометраж пока не раскрывается. Трейлера на русском языке пока нет, но можно включить субтитры с переводом и послушать оригинальную речь актёров.


Водочки нам принеси, мы домой летим: Что стало с актрисой из культового фильма "Брат-2" Дарьей Юргенс

Водочки нам принеси, мы домой летим: Что стало с актрисой из культового фильма "Брат-2" Дарьей Юргенс

Ранее гендиректор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав заявил, что хочет больше фильмов о Гарри Поттере. Глава компании намерен сосредоточиться на франшизах, в том числе фильмах о волшебнике, однако для создания новых картин необходимо согласие автора Джоан Роулинг.

Обложка ©

YouTube / Lionsgate Movies

Анатолий Симоненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров