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11 ноября, 07:07

Два человека погибли и восемь пострадали в результате ДТП с маршруткой в Новосибирске

Два человека погибли и восемь пострадали в результате аварии с участием маршрутного такси и легкового автомобиля в Новосибирске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного Минздрава.

В Новосибирске легковушка столкнулась с маршруткой, погибли два человека. Видео © LIFE

"В легковой машине двое погибших. Пострадавших — восемь. Их состояние уточняется", — приводит агентство слова неназванной собеседницы.

Столкновение произошло на пересечении улиц Титова и Широкой в Ленинском районе. Других подробностей ДТП пока нет.

Под Новосибирском в ДТП с автобусом погибла семилетняя девочка

Под Новосибирском в ДТП с автобусом погибла семилетняя девочка

Ранее Лайф писал, что три человека погибли в Кузбассе при столкновении легкового авто и грузовика. В результате аварии автомобили съехали в кювет, где большегруз опрокинулся на иномарку.

Обложка ©

LIFE

Артур Лапсаков

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