Два человека погибли и восемь пострадали в результате ДТП с маршруткой в Новосибирске

Два человека погибли и восемь пострадали в результате аварии с участием маршрутного такси и легкового автомобиля в Новосибирске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного Минздрава.

В Новосибирске легковушка столкнулась с маршруткой, погибли два человека. Видео © LIFE

"В легковой машине двое погибших. Пострадавших — восемь. Их состояние уточняется", — приводит агентство слова неназванной собеседницы.

Столкновение произошло на пересечении улиц Титова и Широкой в Ленинском районе. Других подробностей ДТП пока нет.