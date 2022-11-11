Два человека погибли и восемь пострадали в результате ДТП с маршруткой в Новосибирске
Два человека погибли и восемь пострадали в результате аварии с участием маршрутного такси и легкового автомобиля в Новосибирске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного Минздрава.
В Новосибирске легковушка столкнулась с маршруткой, погибли два человека. Видео © LIFE
"В легковой машине двое погибших. Пострадавших — восемь. Их состояние уточняется", — приводит агентство слова неназванной собеседницы.
Столкновение произошло на пересечении улиц Титова и Широкой в Ленинском районе. Других подробностей ДТП пока нет.
Ранее Лайф писал, что три человека погибли в Кузбассе при столкновении легкового авто и грузовика. В результате аварии автомобили съехали в кювет, где большегруз опрокинулся на иномарку.
LIFE