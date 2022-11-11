В Госдуме предложили отказывать в ипотеке людям с крупным долгом по алиментам

Людям, у которых есть крупный немотивированный долг по алиментам, нужно гарантированно отказывать в выдаче ипотеки. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.

В письме на имя министра финансов Антона Силуанова, выдержки из которого приводит RT, парламентарий обратил внимание, что при одобрении ипотечного кредита банки изучают кредитную историю клиента и его платёжеспособность. Однако текущая или бывшая задолженность по алиментам не является гарантированным "стопом" при рассмотрении заявки.

"Прошу вас рассмотреть инициативу, включающую в перечень гарантированного отказа для одобрения ипотечного кредита наличие немотивированного долга по алиментным выплатам", — написал Милонов.

Кроме того, он предлагает сделать наличие крупной задолженности по алиментам "пожизненным негативным фактором", влияющим как на одобрение кредита, так и на итоговый процент выплат.