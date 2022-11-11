Режим ограничения на полёты в аэропорты юга и центра России продлён до 21 ноября

Росавиация продлила ограничение на полёты в ряд аэропортов центра и юга страны. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта. Действовать запрет будет до 21 ноября.

"Режим временного ограничения полётов в 11 российских аэропортов продлён до 21 ноября 2022 года, 03:45 по московскому времени", — говорится в сообщении.

Как и прежде, ограничения наложены на аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные авиагавани страны продолжают функционировать в штатном режиме.