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11 ноября, 05:49

Президент Сербии Вучич заявил, что ошибся в прогнозах по обороне Херсона

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ошибся в прогнозах насчёт обороны Херсона. Его выступление транслировал телеканал TV Pink.

"Я думал, что россияне будут оказывать большее сопротивление под Херсоном, очевидно, что я ошибся", — сказал Вучич после переговоров с французским президентом Эмманюэлем Макроном.

Таким образом, Белград должен сам создавать своё будущее, заботиться о нём, в том числе и в военном смысле, если Сербия хочет сохранить военный нейтралитет, добавил он.

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Ранее Вучич говорил, что битва за Херсон станет иметь решающее значение в конфликте на Украине. Он также сравнивал её со Сталинградской битвой.

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Сайт президента Сербии

Артур Лапсаков

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