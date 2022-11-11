Президент Сербии Вучич заявил, что ошибся в прогнозах по обороне Херсона

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ошибся в прогнозах насчёт обороны Херсона. Его выступление транслировал телеканал TV Pink.

"Я думал, что россияне будут оказывать большее сопротивление под Херсоном, очевидно, что я ошибся", — сказал Вучич после переговоров с французским президентом Эмманюэлем Макроном.

Таким образом, Белград должен сам создавать своё будущее, заботиться о нём, в том числе и в военном смысле, если Сербия хочет сохранить военный нейтралитет, добавил он.