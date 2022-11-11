Президент Сербии Вучич заявил, что ошибся в прогнозах по обороне Херсона
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ошибся в прогнозах насчёт обороны Херсона. Его выступление транслировал телеканал TV Pink.
"Я думал, что россияне будут оказывать большее сопротивление под Херсоном, очевидно, что я ошибся", — сказал Вучич после переговоров с французским президентом Эмманюэлем Макроном.
Таким образом, Белград должен сам создавать своё будущее, заботиться о нём, в том числе и в военном смысле, если Сербия хочет сохранить военный нейтралитет, добавил он.
Ранее Вучич говорил, что битва за Херсон станет иметь решающее значение в конфликте на Украине. Он также сравнивал её со Сталинградской битвой.
Сайт президента Сербии