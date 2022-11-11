В США назвали шаткой ситуацию с поддержкой Европой санкций против России

Американские официальные лица, находящиеся в Европе, всё чаще задаются вопросом, готовы ли их союзники продолжать поддержку санкций против России на фоне экономического кризиса. Об этом пишет Politico.

"Американские официальные лица, находящиеся в Европе, направляют коллегам из Вашингтона предупреждения о том, что некоторые страны, население которых поддерживает Россию, всё больше злятся из-за санкций и обвиняют США в росте расходов", — говорится в статье.

Подобное мнение может оказать давление на лидеров стран ЕС, чтобы они отказались от поддержи ограничительных мер. Двое высокопоставленных чиновников США сообщили порталу, что эти опасения вызвали буквально шквал звонков среди высших должностных лиц Соединённых Штатов, обсуждавших, как заставить европейских лидеров придерживаться стратегии Вашингтона.

"Ситуация шаткая", — заявил один из американских чиновников.