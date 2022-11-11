Байден назвал условие завершения конфликта на Украине
Байден не видит разрешения конфликта на Украине без ухода российских войск
Украинский конфликт не будет урегулирован, пока силы России не покинут территорию Незалежной. Об этом заявил президент США Джо Байден.
"Я не думаю, что конфликт будет разрешён до тех пор, пока Путин не выведет [силы] из Украины", — сказал он журналистам перед вылетом в зарубежное турне.
Ранее Лайф писал, что Байден решил не встречаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на саммите G20. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Обложка ©
Flickr / The White House