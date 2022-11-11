Байден назвал условие завершения конфликта на Украине

Украинский конфликт не будет урегулирован, пока силы России не покинут территорию Незалежной. Об этом заявил президент США Джо Байден.

"Я не думаю, что конфликт будет разрешён до тех пор, пока Путин не выведет [силы] из Украины", — сказал он журналистам перед вылетом в зарубежное турне.