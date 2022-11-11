Житель Амурска завлёк таксиста на кладбище и убил ради его машины
В Хабаровском крае 24-летнему жителю Амурска предъявлено обвинение в убийстве таксиста. По версии следствия, он расправился со знакомым водителем, чтобы забрать его автомобиль. Об этом преступлении рассказали в местном управлении СК РФ.
"По версии следствия, в ноябре 2022 года 24-летний мужчина вызвал ранее знакомого водителя такси и попросил отвезти его в район кладбища, где нанёс ему множественные удары деревянной палкой в область головы", — пояснили следователи.
Затем, по их данным, убийца повёл водителя в село неподалёку, где забил его до смерти. Позже поджёг тело и уехал на захваченном автомобиле.
Фигурант дела проходит сразу по двум уголовным статьям: "Убийство человека с целью облегчить совершение другого преступления" и "Неправомерное завладение автомобилем". Ему назначили психолого-психиатрическую экспертизу.
Ранее суд заключил под стражу 89-летнего москвича, обвиняемого в убийстве супруги. По данным надзорного ведомства, 3 ноября мужчина в ходе ссоры с 83-летней супругой нанёс ей не менее двух колото-резаных ранений в область шеи, после чего расчленил и выбросил части тела с балкона. Дочь погибшей заявила, что её родители часто ссорились. Обвиняемому будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.
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