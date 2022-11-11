НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 ноября, 04:40

В Новосибирске выпавший за ночь снег стал поводом для прокурорской проверки

Новосибирск за ночь впервые в этом году серьёзно засыпало снегом, и это стало поводом для прокурорской проверки. Надзорное ведомство намерено изучить, как городские власти справляются с уборкой.

"По поручению прокурора Новосибирской области прокуратурой города Новосибирска организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожной деятельности подведомственными мэрии учреждениями в части очистки городских дорог от снега", — говорится в сообщении местной прокуратуры.

Там решили дать "принципиальную" оценку случаям "ненадлежащей организации уборки и вывоза снега".

Как пишет "Новосибирск онлайн", выпавший снег сильно затруднил с утра движение в городе. Дороги были загружены на семь баллов из десяти. Так, на правом берегу серьёзные заторы появились на улице Кирова, Фабричной, Октябрьской магистрали и Красном проспекте. По данным портала, городу нужно больше миллиарда рублей на покупку техники для уборки улиц.

На Украине за сутки произошло более 600 аварий из-за отключённых светофоров

На Украине за сутки произошло более 600 аварий из-за отключённых светофоров

Снегопады ожидаются и в Москве. Ранее жителей столицы предупредили, что с воскресенья температура начнёт падать, к понедельнику резко снизится. Столбики термометров упадут до отрицательных значений, местами выпадет снег.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров