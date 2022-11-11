В Винницкой области под удар попал объект критической инфраструктуры
В пятницу утром был повреждён один объект критической инфраструктуры в Винницкой области. Об этом сообщил глава местной военной администрации Сергей Борзов.
"Снова попадание в один из объектов критической инфраструктуры Винницкой области. Жертв нет. Работают спасательные службы", — написал он в своём Telegram-канале.
Ранее воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, включая Киев. Об этом жителей предупреждали на ресурсах по оповещению населения.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine