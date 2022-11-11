ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 ноября 2022, 04:18
4006

В Винницкой области под удар попал объект критической инфраструктуры

В пятницу утром был повреждён один объект критической инфраструктуры в Винницкой области. Об этом сообщил глава местной военной администрации Сергей Борзов.

"Снова попадание в один из объектов критической инфраструктуры Винницкой области. Жертв нет. Работают спасательные службы", — написал он в своём Telegram-канале.

В Виннице сообщили об ударах по критической инфраструктуре
В Виннице сообщили об ударах по критической инфраструктуре

Ранее воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, включая Киев. Об этом жителей предупреждали на ресурсах по оповещению населения.

BannerImage

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar