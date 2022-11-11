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Опубликовано 11 ноября 2022, 03:55
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Опубликовано видео удара дрона-камикадзе по гаубице ВСУ

Дрон "Ланцет" уничтожил гаубицу ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

На Николаево-Криворожском направлении при помощи дрона-камикадзе "Ланцет" российские военные продолжают уничтожать технику ВСУ. Так, появилось видео, как этот беспилотник нанёс удар по гаубице.

Дрон "Ланцет" уничтожил гаубицу ВСУ на Николаево-Криворожском направлении. Видео © Telegram / РИА "Новости"

На кадрах, обнародованных РИА "Новости", видно, как "Ланцет" упал на 152-миллиметровое орудие Д20. Под удар летающего боеприпаса попали и военнослужащие, которые обслуживали гаубицу. Приближение дрона они заметили в последний момент и ничего сделать не успели.

Появилось видео уничтожения танка ВСУ российским дроном
Появилось видео уничтожения танка ВСУ российским дроном

Ранее Лайф писал, что США оставили Украину без ударных дронов Gray Eagle. Американские власти передумали передавать Киеву беспилотники из опасений, что это может вызвать эскалацию конфликта. Об этом газете Wall Street Journal заявили осведомлённые источники.

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Telegram-канал / РИА "Новости"

Арина Родионова
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