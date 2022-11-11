На Николаево-Криворожском направлении при помощи дрона-камикадзе "Ланцет" российские военные продолжают уничтожать технику ВСУ. Так, появилось видео, как этот беспилотник нанёс удар по гаубице.

Дрон "Ланцет" уничтожил гаубицу ВСУ на Николаево-Криворожском направлении. Видео © Telegram / РИА "Новости"

На кадрах, обнародованных РИА "Новости", видно, как "Ланцет" упал на 152-миллиметровое орудие Д20. Под удар летающего боеприпаса попали и военнослужащие, которые обслуживали гаубицу. Приближение дрона они заметили в последний момент и ничего сделать не успели.