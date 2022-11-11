Профессор спрогнозировала скорое подорожание мяса

В 2023 году может подорожать мясо, а один его вид — особенно. Об этом предупредила профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина. Она полагает, что птица и свинина поднимутся в цене меньше, чем говядина. Эти рынки, по словам экономиста, зависят от разных факторов.

"Во-вторых, себестоимость производства, в том числе стоимость кормов, доля которых в этой продукции доходит до 70%. В-третьих, соотношение стоимости различных видов мяса относительно друг друга, в-четвертых — степень насыщенности рынка и специфика потребления того или иного вида мяса внутри страны и в странах, куда оно экспортируется", — разъяснила Сорокина в интервью агентству "Прайм".

По её словам, Россия обеспечивает только 80 процентов потребления говядины. Поэтому спад или подорожание импорта повлечёт за собой подорожание. Для снижения цен Минсельхоз разрешил ограниченный ввоз этого вида мяса с нулевой пошлиной. Программу планируется продлить и на 2023 год.