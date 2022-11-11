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11 ноября, 03:05

На Украине убит воевавший за ВСУ японец

Kyodo: Воевавший в рядах ВСУ японец погиб на Украине

Министерство иностранных дел Японии подтвердило гибель гражданина страны, уехавшего воевать в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ). До этого генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно сообщил, что информация о гибели соотечественника проверяется.

Как указывается на сайте агентства Kyodo, японскому МИДу удалось подтвердить гибель 20-летнего гражданина страны 9 ноября. При этом официально информация не оглашалась, имя погибшего и место смерти не раскрывается. Указано, что власти Японии рекомендовали своим гражданам немедленно покинуть украинскую территорию и воздержаться от поездок туда.

ВС России поразили за сутки два пункта управления ВСУ и наёмников

ВС России поразили за сутки два пункта управления ВСУ и наёмников

Ранее Лайф писал, что российские войска отразили атаку ВСУ и наёмников на Купянском направлении. Представитель Минобороны РФ сообщил, что там было уничтожено более 90 военнослужащих ВСУ и боевиков, один танк и четыре бронированные машины.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Арина Родионова

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