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11 ноября, 02:34

Bloomberg: Большинство военных самолётов США не готовы к бою

<p>Истребители морской авиации F-35C. Один из таких только дважды за 10 лет прошёл проверку. Обложка @ Dvidshub.net / <a href="https://www.dvidshub.net/image/935698/aerial-refueling-f-35-lightning-ii-joint-strike-fighters-eglin-afb-fla#.UZyEMrVU8QY" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Master Sgt. Donald Allen</a></p>

Истребители морской авиации F-35C. Один из таких только дважды за 10 лет прошёл проверку. Обложка @ Dvidshub.net / Master Sgt. Donald Allen

Большая часть американских военных самолётов не подготовлены к выполнению боевых задач. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на результаты проверки, которая проводилась Счётной палатой с 2011 по 2021 годы.

Проверка охватила 49 самолётов, и оказалось, что 26 из них не соответствали показателям готовности к выполнению задач на протяжении всего проверочного периода. Полностью проверку прошли только 4 из 49 боевых машин. Доклад Счётной палаты будет рассмотрен через некоторое время в Конгрессе, в котором к этому моменту большинство могут получить республиканцы. Они, вероятно, заинтересуются причиной снижения финансирования ВВС.

По данным издания, в числе проходивших проверку были и те самолёты, которые могут понадобиться, если начнётся вооружённый конфликт с Китаем. В частности, палубные самолёты E-2C и E-2D и истребители морской авиации F-35C. Последние прошли только две из десяти проверок.

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