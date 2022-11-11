Bloomberg: Большинство военных самолётов США не готовы к бою

Большая часть американских военных самолётов не подготовлены к выполнению боевых задач. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на результаты проверки, которая проводилась Счётной палатой с 2011 по 2021 годы.

Проверка охватила 49 самолётов, и оказалось, что 26 из них не соответствали показателям готовности к выполнению задач на протяжении всего проверочного периода. Полностью проверку прошли только 4 из 49 боевых машин. Доклад Счётной палаты будет рассмотрен через некоторое время в Конгрессе, в котором к этому моменту большинство могут получить республиканцы. Они, вероятно, заинтересуются причиной снижения финансирования ВВС.

По данным издания, в числе проходивших проверку были и те самолёты, которые могут понадобиться, если начнётся вооружённый конфликт с Китаем. В частности, палубные самолёты E-2C и E-2D и истребители морской авиации F-35C. Последние прошли только две из десяти проверок.