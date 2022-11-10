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Почему дроны-камикадзе на Украине оказались эффективнее авиации

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Беспилотники "Ланцет-3" на Украине
Какие беспилотники использует Украина
Барражирующий боеприпас "Ланцет"

Дроны-камикадзе "Ланцет-3" применяются на Украине с начала СВО. Из оружия для локальных ударов они превратились в инструмент для срыва наступлений противника.

Опубликовано 10 ноября 2022, 01:40
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Высокоточный ударный беспилотный летательный комплекс "ZALA Ланцет". Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Высокоточный ударный беспилотный летательный комплекс "ZALA Ланцет". Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Беспилотники "Ланцет-3" на Украине

ВС РФ начали применять "Ланцеты" для уничтожения пехоты и техники противника в самом начале спецоперации. Летом оружие стало использоваться существенно чаще, а к осени боевая активность "Ланцетов" достигла своего пика: 20 октября в Сети появился ролик, на котором видно, как дроны "Ланцет-3" поражают гаубицу "Мста-Б", а также радиолокационные комплексы, танк и автомобильную технику подразделений ВСУ. Ранее сообщалось о том, что "Ланцет-3" ликвидировал украинский комплекс ПВО С-300 на Запорожском направлении. 6 ноября стало известно о 22-м подтверждённом попадании по гаубице М777.

Фото © ТАСС / Виталий Невар

Фото © ТАСС / Виталий Невар

"Ланцет-3" ("Изделие-52"), как и КУБ-БЛА, разработан компанией ZALA Aero. Он предназначен для уничтожения наземных и воздушных целей, также может выполнять разведывательные функции или работать в паре с разведывательным дроном. Его иногда сравнивают с другим барражирующим боеприпасом — Switchblade-600, но у того нет функции уничтожения беспилотников, не говоря уже о других преимуществах отечественного дрона.

"Ланцет" — это барражирующий боеприпас, который работает в тактической зоне, он ограничен по времени полёта и предназначен для того, чтобы поражать цели, местонахождение которых уже известно. Это танки, ПВО, самоходные гаубицы

Алексей Леонков

Военный эксперт

"Ланцет" — это барражирующий боеприпас, который работает в тактической зоне, он ограничен по времени полёта и предназначен для того, чтобы поражать цели, местонахождение которых уже известно. Это танки, ПВО, самоходные гаубицы
"Ланцет" — это барражирующий боеприпас, который работает в тактической зоне, он ограничен по времени полёта и предназначен для того, чтобы поражать цели, местонахождение которых уже известно. Это танки, ПВО, самоходные гаубицы

Длина крыльев "Ланцета" составляет 1,65 метра. Планер выполнен из пластика и углеволокна. Высота полёта дрона-камикадзе составляет 5 километров, время полёта по сравнению с первой версией "Ланцета" ("Изделие-51") увеличено до 40–60 минут. Радиус поражения целей — 40 километров. Взлётная масса — 12 килограммов, на борту находится боевая часть массой 3 килограмма. Скорость полёта — 110 километров в час. В качестве силовой установки используется электродвигатель, более мощный, чем у первого "Ланцета", и с увеличенной ёмкостью аккумулятора. "Ланцет-3" оснащён противолазерной защитой, что помогает обезопасить его от современных образцов лазерного оружия.

Опубликовано видео удара "Ланцета" по американской гаубице М777
Опубликовано видео удара "Ланцета" по американской гаубице М777

Какие беспилотники использует Украина

Внутри дрона-камикадзе установлены тепловизор, видеокамеры, газоанализатор, система оповещения, лазерный целеуказатель и дозиметр. Управление и коррекция в полёте осуществляется по телевизионному каналу, наведение на цель — оптико-электронное. Запускается "Ланцет", как и КУБ-БЛА, с катапульты. Для запуска американских дронов Switchblade600, применяемых ВСУ, требуется специальный транспортно-пусковой контейнер (ТПК), что усложняет его применение в условиях интенсивного боя.

В то же время американские Switchblade обладают наиболее низким показателем по времени работы: они спроектированы таким образом, чтобы падать на землю и деактивироваться, если за 15 минут полёта оператор не нашёл для беспилотника подходящей цели.

Если говорить о борьбе с вражескими ПВО и самоходными гаубицами, "Ланцет-3" использует особую тактику.

Это довольно хитрая тактика. Когда вражеское средство ПВО обозначает свою позицию, стреляя по какому-нибудь беспилотнику, следом тут же прилетает "Ланцет-3" и уничтожает его. Так действовали, к примеру, в Нагорном Карабахе азербайджанские войска. В СВО "Ланцеты" играют по принципу: "Выстрелил — поменял позицию". То есть мы знаем, что "где-то в этом квадрате работает ПВО, и мы отправляем "Ланцет". Он её находит несмотря на то, что она пытается спрятаться, и поражает. Та же история с САУ "Краб". Противник пытается её замаскировать в лесу, и тут прилетает "Ланцет-3" и уничтожает её

Алексей Леонков

Военный эксперт

Это довольно хитрая тактика. Когда вражеское средство ПВО обозначает свою позицию, стреляя по какому-нибудь беспилотнику, следом тут же прилетает "Ланцет-3" и уничтожает его. Так действовали, к примеру, в Нагорном Карабахе азербайджанские войска. В СВО "Ланцеты" играют по принципу: "Выстрелил — поменял позицию". То есть мы знаем, что "где-то в этом квадрате работает ПВО, и мы отправляем "Ланцет". Он её находит несмотря на то, что она пытается спрятаться, и поражает. Та же история с САУ "Краб". Противник пытается её замаскировать в лесу, и тут прилетает "Ланцет-3" и уничтожает её
Это довольно хитрая тактика. Когда вражеское средство ПВО обозначает свою позицию, стреляя по какому-нибудь беспилотнику, следом тут же прилетает "Ланцет-3" и уничтожает его. Так действовали, к примеру, в Нагорном Карабахе азербайджанские войска. В СВО "Ланцеты" играют по принципу: "Выстрелил — поменял позицию". То есть мы знаем, что "где-то в этом квадрате работает ПВО, и мы отправляем "Ланцет". Он её находит несмотря на то, что она пытается спрятаться, и поражает. Та же история с САУ "Краб". Противник пытается её замаскировать в лесу, и тут прилетает "Ланцет-3" и уничтожает её

По словам Леонкова, главная изюминка БПЛА "Ланцет-3" — в способности маневрировать, что обеспечивает хирургическую точность ударов, оправдывая название дрона, названного в честь острого хирургического инструмента. Манёвренность "Ланцета" — заслуга необычной для дрона аэродинамической схемы "двойной икс", которой нет у большинства современных дронов-камикадзе. По сути, это продольный биплан с двумя X-образными плоскостями. Это позволяет дрону пикировать на очень высоких скоростях, сохраняя при этом полезную нагрузку большой массы.

В модернизированных "Ланцетах" установлена улучшенная оптика, а наличие тепловизора даёт дрону возможность работать и днём, и ночью. "Ланцету-3" не нужна спутниковая навигация, и он способен самостоятельно осуществлять разведку и атаковать цель.

Благодаря увеличенной по сравнению с предыдущей версией боевой части "Ланцет-3" стал убойнее. Также они способны некоторое время находиться в заданном районе и искать цели, а потом уничтожать их. Технически это выглядит так: дрон добирается до заданного района и может ещё 15–20 минут барражировать в воздухе в поисках подходящей цели. Это упрощает ведение разведки и нанесение ударов.

Электродвигатель "Ланцета-3" работает гораздо тише силовой установки дрона с двигателем внутреннего сгорания, и зачастую противник даже не замечает его, пока тот не окажется на достаточно близком расстоянии. Благодаря электродвигателю беспилотник почти не излучает тепла и практически незаметен для головок самонаведения вражеских ПЗРК.

Появилось видео уничтожения украинского С-300 российским дроном-камикадзе "Ланцет"
Появилось видео уничтожения украинского С-300 российским дроном-камикадзе "Ланцет"

Барражирующий боеприпас "Ланцет"

"Ланцет-3" более удобен в использовании, чем те же самоходные гаубицы, а добивается тех же или даже больших результатов. По некоторым данным, на Украине российские войска могут применять до полутора тысяч дронов "Ланцет-3" в различных модификациях, что позволяет поражать любые цели — от пусковых установок ЗРК "Бук" до складов с боеприпасами для американских орудий M777 и польских САУ AHS Krab.

По данным собеседников Лайфа в зоне проведения СВО, в рядах украинской армии постепенно начинает развиваться "ланцетофобия" — подразделения сухопутных войск и артиллерии ВСУ действуют гораздо осторожнее и реже, поскольку в любой момент сверху может прилететь смертельно опасный боеприпас.

Скопировать тактику применения "Ланцетов" у России у украинцев пока не выходит. В конце октября ВСУ экстренно запросили у США ещё 1100 дронов-камикадзе Phoenix Ghost ("Призраки Феникса") при том, что ранее Вашингтон уже предоставил Киеву 700 таких дронов. По некоторым данным, ВСУ чаще всего использовали "Призраки Феникса" в разведывательных целях, а не для поражения российских позиций. Скорее всего, это связано с работой РЭБ "Красуха", подавляющей каналы управления разведывательными БПЛА и гражданскими беспилотниками.

Также Киеву не удалось найти средства для противодействия "Ланцетам" — бесшумность и отсутствие теплового следа исключают его визуальное и радиолокационное обнаружение, позволяя поражать цели там, где этого меньше всего ожидает противник.

Почему ПВО Киева не справилась с ударом дронов "Герань-2"
Почему ПВО Киева не справилась с ударом дронов "Герань-2"
https://static.life.ru/publications/2022/11/9/1441942710609.5417.jpeg

Генеральный директор ОАО "Концерн Калашников" Владимир Дмитриев представляет высокоточный ударный беспилотный комплекс "ZALA Ланцет". Фото © ТАСС / ЕРА / SERGEI ILNITSKY

Сможет ли ВСУ скопировать российский "Ланцет"?

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Авторы
Сергей Андреев
Сергей Андреев
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