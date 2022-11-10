Почему дроны-камикадзе на Украине оказались эффективнее авиации Оглавление Беспилотники "Ланцет-3" на Украине Какие беспилотники использует Украина Барражирующий боеприпас "Ланцет" Дроны-камикадзе "Ланцет-3" применяются на Украине с начала СВО. Из оружия для локальных ударов они превратились в инструмент для срыва наступлений противника. 41852 41852 Высокоточный ударный беспилотный летательный комплекс "ZALA Ланцет". Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Беспилотники "Ланцет-3" на Украине

ВС РФ начали применять "Ланцеты" для уничтожения пехоты и техники противника в самом начале спецоперации. Летом оружие стало использоваться существенно чаще, а к осени боевая активность "Ланцетов" достигла своего пика: 20 октября в Сети появился ролик, на котором видно, как дроны "Ланцет-3" поражают гаубицу "Мста-Б", а также радиолокационные комплексы, танк и автомобильную технику подразделений ВСУ. Ранее сообщалось о том, что "Ланцет-3" ликвидировал украинский комплекс ПВО С-300 на Запорожском направлении. 6 ноября стало известно о 22-м подтверждённом попадании по гаубице М777.

Фото © ТАСС / Виталий Невар

"Ланцет-3" ("Изделие-52"), как и КУБ-БЛА, разработан компанией ZALA Aero. Он предназначен для уничтожения наземных и воздушных целей, также может выполнять разведывательные функции или работать в паре с разведывательным дроном. Его иногда сравнивают с другим барражирующим боеприпасом — Switchblade-600, но у того нет функции уничтожения беспилотников, не говоря уже о других преимуществах отечественного дрона.

"Ланцет" — это барражирующий боеприпас, который работает в тактической зоне, он ограничен по времени полёта и предназначен для того, чтобы поражать цели, местонахождение которых уже известно. Это танки, ПВО, самоходные гаубицы Алексей Леонков Военный эксперт

Длина крыльев "Ланцета" составляет 1,65 метра. Планер выполнен из пластика и углеволокна. Высота полёта дрона-камикадзе составляет 5 километров, время полёта по сравнению с первой версией "Ланцета" ("Изделие-51") увеличено до 40–60 минут. Радиус поражения целей — 40 километров. Взлётная масса — 12 килограммов, на борту находится боевая часть массой 3 килограмма. Скорость полёта — 110 километров в час. В качестве силовой установки используется электродвигатель, более мощный, чем у первого "Ланцета", и с увеличенной ёмкостью аккумулятора. "Ланцет-3" оснащён противолазерной защитой, что помогает обезопасить его от современных образцов лазерного оружия.

Какие беспилотники использует Украина

Внутри дрона-камикадзе установлены тепловизор, видеокамеры, газоанализатор, система оповещения, лазерный целеуказатель и дозиметр. Управление и коррекция в полёте осуществляется по телевизионному каналу, наведение на цель — оптико-электронное. Запускается "Ланцет", как и КУБ-БЛА, с катапульты. Для запуска американских дронов Switchblade600, применяемых ВСУ, требуется специальный транспортно-пусковой контейнер (ТПК), что усложняет его применение в условиях интенсивного боя.

В то же время американские Switchblade обладают наиболее низким показателем по времени работы: они спроектированы таким образом, чтобы падать на землю и деактивироваться, если за 15 минут полёта оператор не нашёл для беспилотника подходящей цели.

Если говорить о борьбе с вражескими ПВО и самоходными гаубицами, "Ланцет-3" использует особую тактику.

Это довольно хитрая тактика. Когда вражеское средство ПВО обозначает свою позицию, стреляя по какому-нибудь беспилотнику, следом тут же прилетает "Ланцет-3" и уничтожает его. Так действовали, к примеру, в Нагорном Карабахе азербайджанские войска. В СВО "Ланцеты" играют по принципу: "Выстрелил — поменял позицию". То есть мы знаем, что "где-то в этом квадрате работает ПВО, и мы отправляем "Ланцет". Он её находит несмотря на то, что она пытается спрятаться, и поражает. Та же история с САУ "Краб". Противник пытается её замаскировать в лесу, и тут прилетает "Ланцет-3" и уничтожает её Алексей Леонков Военный эксперт

По словам Леонкова, главная изюминка БПЛА "Ланцет-3" — в способности маневрировать, что обеспечивает хирургическую точность ударов, оправдывая название дрона, названного в честь острого хирургического инструмента. Манёвренность "Ланцета" — заслуга необычной для дрона аэродинамической схемы "двойной икс", которой нет у большинства современных дронов-камикадзе. По сути, это продольный биплан с двумя X-образными плоскостями. Это позволяет дрону пикировать на очень высоких скоростях, сохраняя при этом полезную нагрузку большой массы.

В модернизированных "Ланцетах" установлена улучшенная оптика, а наличие тепловизора даёт дрону возможность работать и днём, и ночью. "Ланцету-3" не нужна спутниковая навигация, и он способен самостоятельно осуществлять разведку и атаковать цель.

Благодаря увеличенной по сравнению с предыдущей версией боевой части "Ланцет-3" стал убойнее. Также они способны некоторое время находиться в заданном районе и искать цели, а потом уничтожать их. Технически это выглядит так: дрон добирается до заданного района и может ещё 15–20 минут барражировать в воздухе в поисках подходящей цели. Это упрощает ведение разведки и нанесение ударов.

Электродвигатель "Ланцета-3" работает гораздо тише силовой установки дрона с двигателем внутреннего сгорания, и зачастую противник даже не замечает его, пока тот не окажется на достаточно близком расстоянии. Благодаря электродвигателю беспилотник почти не излучает тепла и практически незаметен для головок самонаведения вражеских ПЗРК.

Барражирующий боеприпас "Ланцет"

"Ланцет-3" более удобен в использовании, чем те же самоходные гаубицы, а добивается тех же или даже больших результатов. По некоторым данным, на Украине российские войска могут применять до полутора тысяч дронов "Ланцет-3" в различных модификациях, что позволяет поражать любые цели — от пусковых установок ЗРК "Бук" до складов с боеприпасами для американских орудий M777 и польских САУ AHS Krab.

По данным собеседников Лайфа в зоне проведения СВО, в рядах украинской армии постепенно начинает развиваться "ланцетофобия" — подразделения сухопутных войск и артиллерии ВСУ действуют гораздо осторожнее и реже, поскольку в любой момент сверху может прилететь смертельно опасный боеприпас.

Скопировать тактику применения "Ланцетов" у России у украинцев пока не выходит. В конце октября ВСУ экстренно запросили у США ещё 1100 дронов-камикадзе Phoenix Ghost ("Призраки Феникса") при том, что ранее Вашингтон уже предоставил Киеву 700 таких дронов. По некоторым данным, ВСУ чаще всего использовали "Призраки Феникса" в разведывательных целях, а не для поражения российских позиций. Скорее всего, это связано с работой РЭБ "Красуха", подавляющей каналы управления разведывательными БПЛА и гражданскими беспилотниками.

Также Киеву не удалось найти средства для противодействия "Ланцетам" — бесшумность и отсутствие теплового следа исключают его визуальное и радиолокационное обнаружение, позволяя поражать цели там, где этого меньше всего ожидает противник.

Генеральный директор ОАО "Концерн Калашников" Владимир Дмитриев представляет высокоточный ударный беспилотный комплекс "ZALA Ланцет". Фото © ТАСС / ЕРА / SERGEI ILNITSKY Сможет ли ВСУ скопировать российский "Ланцет"? 0 Смогут Не смогут Затрудняюсь ответить

Авторы Сергей Андреев