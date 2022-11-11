На Украине банки начали готовиться к полному отключению электричества

Украинскую банковскую систему начали готовить к возможному отключению от электричества. Об этом сообщает издание "Страна.ua", ссылаясь на внутренний циркуляр Нацбанка Украины.

Регулятор предупредил, что есть риск отключения стабильного энергоснабжения на срок от нескольких суток до месяца. Руководству 14 системно важных банков рекомендовано принять меры.

Согласно распоряжению НБУ банки должны закупить и установить дополнительные источники электроэнергии, дизельные электростанции, а также топливо для работы центров обработки данных с запасом хотя бы на семь дней.