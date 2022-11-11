Драки, кровь и магия: Приоткрыта завеса тайны над приквелом "Ведьмака"

Мишель Йео, известная по фильмам "Всё везде и сразу" и "Крадущийся тигр, затаившийся дракон" сыграет одну из центральных ролей. Кроме неё в сериале можно будет увидеть Лоуренса О’Фуарана, Софию Браун и Джейкоба Коллинза-Леви. В новом шоу события происходят за 1200 лет до времён оригинала. В это время был создан первый прототип Ведьмака, а миры монстров, людей и эльфов слились воедино. В приквеле будет четыре серии.