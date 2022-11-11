Драки, кровь и магия: Приоткрыта завеса тайны над приквелом "Ведьмака"
Netflix представил тизер-трейлер сериала "Ведьмак: Происхождение"
Стриминговый сервис Netflix представил тизер-трейлер сериала "Ведьмак: Происхождение" — приквела "Ведьмака". Премьера нового шоу состоится на платформе 25 декабря.
Мишель Йео, известная по фильмам "Всё везде и сразу" и "Крадущийся тигр, затаившийся дракон" сыграет одну из центральных ролей. Кроме неё в сериале можно будет увидеть Лоуренса О’Фуарана, Софию Браун и Джейкоба Коллинза-Леви. В новом шоу события происходят за 1200 лет до времён оригинала. В это время был создан первый прототип Ведьмака, а миры монстров, людей и эльфов слились воедино. В приквеле будет четыре серии.
Зрителя, как показал трейлер, ожидают впечатляющие персонажи, эффектные батальные сцены, захватывающая магия и красивые персонажи. Съёмки сериала прошли в 2021 году в Исландии. Над проектом работали Деклан де Барра, Лорен Шмидт Хиссрич, Анджей Сапковский, а также группа сценаристов, включая Кирстена Ван Хорна, Аарона Стюарт-Ана, Алекса Минихана, Таню Лотию, Ташу Хо.
Ранее Лайф писал, что актёр Генри Кавилл покинет сериал "Ведьмак" от Netflix в четвёртом сезоне. Медальон и мечи перейдут актёру Лиаму Хемсворту, известному по роли Тора в киновселенной Marvel.
YouTube-канал / Netflix