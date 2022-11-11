Антонов: Снятие ограничений с диппредставительств России — правильный шаг

Минфин США, решив отменить финансовые ограничения в отношении диппредставительств РФ, сделал шаг в правильном направлении. Об этом заявил посол РФ в Соединённых Штатах Анатолий Антонов. Дипломат назвал такую меру запоздавшей, но верной.

"В целом считаем решение американской администрации отменить финансовые ограничения в отношении российских диппредставительств хоть и запоздавшим, но шагом в правильном направлении", — приводятся слова Антонова в Telegram-канале дипмиссии.

Он подчеркнул, что пришлось "немало поработать, чтобы вывести Вашингтон на осознание того значительного ущерба, который наносят санкции" российским дипломатам по всему миру. Теперь, по его словам, Москва рассчитывает, что банки правильно воспримут сигнал финрегулятора и перестанут блокировать переводы, "необходимые для обеспечения нормального функционирования росзагранучреждений".