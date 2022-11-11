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11 ноября, 01:42

Антонов: Снятие ограничений с диппредставительств России — правильный шаг

Минфин США, решив отменить финансовые ограничения в отношении диппредставительств РФ, сделал шаг в правильном направлении. Об этом заявил посол РФ в Соединённых Штатах Анатолий Антонов. Дипломат назвал такую меру запоздавшей, но верной.

"В целом считаем решение американской администрации отменить финансовые ограничения в отношении российских диппредставительств хоть и запоздавшим, но шагом в правильном направлении", — приводятся слова Антонова в Telegram-канале дипмиссии.

Он подчеркнул, что пришлось "немало поработать, чтобы вывести Вашингтон на осознание того значительного ущерба, который наносят санкции" российским дипломатам по всему миру. Теперь, по его словам, Москва рассчитывает, что банки правильно воспримут сигнал финрегулятора и перестанут блокировать переводы, "необходимые для обеспечения нормального функционирования росзагранучреждений".

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Ранее Лайф писал, что США разрешили сделки с подсанкционными банками России до мая 2023 года. Это следует из распространённой генеральной лицензии. Согласно ей с Банком России, Внешэкономбанком, банком "Открытие", ВТБ и другими подсанкционными банками допустимы операции, связанные с энергоносителями.

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Telegram-канал / Посольство России в США

Арина Родионова

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