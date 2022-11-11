Экономист объяснила, кому ждать повышения зарплаты с 1 января
Доцент Иванова-Швец: С 1 января повысят заплаты, привязанные к МРОТ
Работники, чей доход зависит от минимального уровня оплаты труда (МРОТ), могут рассчитывать на повышение зарплаты с 1 января 2023 года. С этого периода ожидается рост нижнего порога вознаграждения за работу. Об этом рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты России "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
"Согласно ст. 134 ТК РФ работодатель должен индексировать заработную плату в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Поэтому заработная плата должна расти у всех. Но фактически, когда и на сколько индексировать заработную плату, решает работодатель", — пояснила Иванова-Швец агентству "Прайм".
Однозначно рост зарплаты будет у тех, кто получает доход на уровне МРОТ или у кого она зависит от МРОТ, а также у работников государственной сферы, уточнила экономист. В коммерческом секторе повышение может быть ежегодное (нефтегазовая и банковская сферы, металлургия) либо в соответствии с финансовыми результатами компаний, но, как правило, после публикации годовой отчётности. Чаще всего там индексация происходит с марта-апреля, когда становятся известны финансовые результаты за год, разъяснила эксперт.
Ранее Лайф писал, что Путин поручил кабмину подготовить предложения по ускоренному росту МРОТ. Глава государства также дал указание разработать меры для увеличения реальных доходов семей с детьми, получающих пособия.
Freepik