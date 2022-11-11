Экономист объяснила, кому ждать повышения зарплаты с 1 января

Работники, чей доход зависит от минимального уровня оплаты труда (МРОТ), могут рассчитывать на повышение зарплаты с 1 января 2023 года. С этого периода ожидается рост нижнего порога вознаграждения за работу. Об этом рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты России "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

"Согласно ст. 134 ТК РФ работодатель должен индексировать заработную плату в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Поэтому заработная плата должна расти у всех. Но фактически, когда и на сколько индексировать заработную плату, решает работодатель", — пояснила Иванова-Швец агентству "Прайм".

Однозначно рост зарплаты будет у тех, кто получает доход на уровне МРОТ или у кого она зависит от МРОТ, а также у работников государственной сферы, уточнила экономист. В коммерческом секторе повышение может быть ежегодное (нефтегазовая и банковская сферы, металлургия) либо в соответствии с финансовыми результатами компаний, но, как правило, после публикации годовой отчётности. Чаще всего там индексация происходит с марта-апреля, когда становятся известны финансовые результаты за год, разъяснила эксперт.