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11 ноября, 00:52

Экономист объяснила, кому ждать повышения зарплаты с 1 января

Доцент Иванова-Швец: С 1 января повысят заплаты, привязанные к МРОТ

Работники, чей доход зависит от минимального уровня оплаты труда (МРОТ), могут рассчитывать на повышение зарплаты с 1 января 2023 года. С этого периода ожидается рост нижнего порога вознаграждения за работу. Об этом рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты России "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

"Согласно ст. 134 ТК РФ работодатель должен индексировать заработную плату в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Поэтому заработная плата должна расти у всех. Но фактически, когда и на сколько индексировать заработную плату, решает работодатель", — пояснила Иванова-Швец агентству "Прайм".

Однозначно рост зарплаты будет у тех, кто получает доход на уровне МРОТ или у кого она зависит от МРОТ, а также у работников государственной сферы, уточнила экономист. В коммерческом секторе повышение может быть ежегодное (нефтегазовая и банковская сферы, металлургия) либо в соответствии с финансовыми результатами компаний, но, как правило, после публикации годовой отчётности. Чаще всего там индексация происходит с марта-апреля, когда становятся известны финансовые результаты за год, разъяснила эксперт.

МРОТ и прожиточный минимум с 1 января вырастут выше инфляции

МРОТ и прожиточный минимум с 1 января вырастут выше инфляции

Ранее Лайф писал, что Путин поручил кабмину подготовить предложения по ускоренному росту МРОТ. Глава государства также дал указание разработать меры для увеличения реальных доходов семей с детьми, получающих пособия.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова

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