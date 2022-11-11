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11 ноября, 00:30

На Украине анонсировали возвращение подготовленных в Британии солдат

Глава МО Украины Резников анонсировал возвращение подготовленных британцами солдат

После предполагаемой зимней паузы в сражениях украинские войска будут усилены солдатами, проходящими подготовку в Великобритании. Об этом заявил министр обороны страны Алексей Резников. Он ожидает, что наступающие холода сократят активность с обеих сторон конфликта.

"Мы будем использовать это время с максимальным результатом для наших вооружённых сил, для перегруппировки, для обновления и для ротации", — сказал Резников в интервью агентству Reuters.

Он пообещал хорошо подготовить украинских солдат к боевым действиям. Министр уточнил, что подготовку пройдут тысячи военных.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Арина Родионова

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