На Украине анонсировали возвращение подготовленных в Британии солдат

После предполагаемой зимней паузы в сражениях украинские войска будут усилены солдатами, проходящими подготовку в Великобритании. Об этом заявил министр обороны страны Алексей Резников. Он ожидает, что наступающие холода сократят активность с обеих сторон конфликта.

"Мы будем использовать это время с максимальным результатом для наших вооружённых сил, для перегруппировки, для обновления и для ротации", — сказал Резников в интервью агентству Reuters.

Он пообещал хорошо подготовить украинских солдат к боевым действиям. Министр уточнил, что подготовку пройдут тысячи военных.