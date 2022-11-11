Рогов заявил о скоплении польских наёмников в направлении Запорожья

Власти Украины сосредоточили на запорожском направлении большое количество польских наёмников. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"На запорожской линии фронта киевский режим скопил большое количество наёмников. По нашим оценкам, только польских наёмников насчитывается свыше пяти тысяч", — приводит РИА "Новости" его слова.

Рогов добавил, что среди наёмников также немало выходцев из Грузии, членов разных террористических организаций. По его данным, в регионе сейчас размещены Украиной боевики из 34 стран.