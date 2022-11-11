"Достаточно смертей": В США конгрессмен пообещал голосовать против поставок оружия Киеву
Конгрессмен Госар заявил, что будет голосовать против военной помощи Киеву
Конгрессмен-республиканец Пол Госар, переизбранный на этой неделе в новый состав палаты, заявил о намерении голосовать против инициатив о выделении новой военной помощи Украине.
"Мир увидел достаточно смертей и разрушений из-за конфликта России и Украины, сегодняшнее положение вещей просто неприемлемо, а мирное урегулирование уже давно должно было случиться", — цитирует РИА "Новости" Госара.
Он уточнил, что в Конгресс было внесено 17 инициатив, которые разжигали или финансировали войну на Украине. Политик заявил, что голосовал против каждой из них. Он заверил, что будет поступать так и впредь.
Конгрессмен был переизбран по результатам состоявшихся на этой неделе промежуточных выборов. Его поддержало 69,7% избирателей. Победу политик одержал над оппонентом-демократом Делиной Дисанто.
Ранее Лайф писал, что Госар раскритиковал ООН из-за ситуации на Украине. Он заявил, что считает возможным урегулирование почти любого политического спора без развязывания войны.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine