"Достаточно смертей": В США конгрессмен пообещал голосовать против поставок оружия Киеву

Конгрессмен-республиканец Пол Госар, переизбранный на этой неделе в новый состав палаты, заявил о намерении голосовать против инициатив о выделении новой военной помощи Украине.

"Мир увидел достаточно смертей и разрушений из-за конфликта России и Украины, сегодняшнее положение вещей просто неприемлемо, а мирное урегулирование уже давно должно было случиться", — цитирует РИА "Новости" Госара.

Он уточнил, что в Конгресс было внесено 17 инициатив, которые разжигали или финансировали войну на Украине. Политик заявил, что голосовал против каждой из них. Он заверил, что будет поступать так и впредь.

Конгрессмен был переизбран по результатам состоявшихся на этой неделе промежуточных выборов. Его поддержало 69,7% избирателей. Победу политик одержал над оппонентом-демократом Делиной Дисанто.