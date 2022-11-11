Командир "Ахмата" шуткой про танк ответил на санкции от Польши

Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов, также занимающий пост замкомандующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР, шуткой прокомментировал санкции, которые в отношении него ввела Польша.

Он дал понять, что денег в польских банках не имеет, посещать эту страну не собирался, разве что на танке.

"Я сегодня долго смеялся. Как я буду дальше жить, мои миллиарды, которые находились в банках Польши, — они пропали, и я даже не представляю, как мне будет дальше тяжело. На самом деле я могу сказать, пусть поляки это услышат, я не горел абсолютно желанием приезжать к ним в Польшу, кроме как на танке", — приводит РИА "Новости" слова Алаудинова.

По его мнению, решение Польши идти против России может для Варшавы плохо закончиться. Командир спецназа добавил, что будет продолжать делать свою работу.

"Я надеюсь, что как раз на танках мы в Польшу к ним и придём, потому что в этом случае как раз мне не нужна будет ни виза, никакое разрешение министра внутренних дел Польши и кого бы то ни было, кто сегодня находится у власти. Потому что на тот момент их уже не будет", — сказал Алаудинов.