Россиянам раскрыли схему обмана через электронные чеки

Супермаркеты стали предлагать клиентам отказываться от бумажных чеков в пользу электронных. Это может быть удобным, помогает сберечь природные ресурсы, однако несёт в себе опасность для потребителей. Какую именно, объяснил доцент базовой кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Виктор Щербаков.



Он отметил, что продавец обязан предоставить чек покупателю. Тот вправе согласиться на электронный носитель. Именно в этот момент покупатель рискует подвергнуться обманным манипуляциям, предупредил Щербаков в интервью агентству "Прайм". Ведь проще проверить, не насчитали ли лишнего, по бумажному чеку. Тем более что многие стесняются задерживать очередь, пока ищут информацию в телефоне, поэтому могут не заметить подвоха, стоя на кассе. Зато по бумажному чеку легче проверять всё на месте.

Сам же способ обмана остаётся неизменным: продавец может пробить два товара вместо одного или провести его как более дорогой (манго вместо моркови, например). Сверять чек с покупками лучше сразу на кассе. Если же документ не сохранился, специалист советует проверить видеозапись, фиксирующую покупку, или сослаться на свидетельские показания согласно ст. 493 ГК РФ. Также покупатель вправе обратиться к представителю магазина, если на ценнике указана одна сумма, а на кассе пробили более высокую.



"Если цена проданного товара отличается от цены в зале — налицо обман потребителя. Несоответствие обычно объясняют нерасторопностью сотрудников, которые не успели заменить ценники. Но в данном случае то, что указано на ценнике в торговом зале, — окончательная цена. Проблемы в работе магазина значения не имеют", — резюмировал Щербаков.