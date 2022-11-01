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1 ноября, 00:10

Покупателям рассказали, как не стать жертвой обмана в магазине

Юрист Недзвецкий: Неправильный ценник стал популярным способом обмана в магазине

Юрист, председатель правления Московского общества защиты потребителей Антон Недзвецкий рассказал, какие уловки в некоторых продуктовых магазинах используют для обмана покупателей, а также предупредил, как не стать жертвой таких махинаций.

В беседе с радио Sputnik специалист напомнил, что сотрудники магазинов могут ошибаться, но иногда и намеренно обманывают покупателей. Например, часто ценник не соответствует реальной стоимости товара, указанной в чеке.

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"Самый распространённый способ обмана покупателейэто несоответствие цены в чеке и ценника. То есть человек на прилавке увидел одну цену товара, а по штрих-коду пробился более дорогой товар или товар с большим весом", — пояснил Недзвецкий.

Бывают также случаи, когда кассир пробивает один и тот же товар два раза, добавил юрист. Ещё один способ обмана — незаметное сканирование штрих-кода от товара, которого нет в корзине у покупателя. Бывают и такие случаи, когда в чеке не учитывается скидка на тот или иной товар.

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Чтобы защититься от обмана, необходимо проверять чек возле кассы. Если обнаружены несоответствия, стоит обратиться в администрацию магазина, посоветовал Недзвецкий.

В случае возникновения разногласий с администрацией продуктового магазина нужно сохранить доказательства нарушения и составить письменную претензию, зафиксировать на фото ценник, чек, снять на видео общение с администратором. Письменную претензию нужно вручить под отметку о получении. Если претензия останется не удовлетворена, необходимо обращаться в Роспотребнадзор.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьёв напомнил россиянам об опасных переводах на карту. Как отметил эксперт, мошенники регулярно изобретают новые способы по выманиванию денег с карт россиян, чья бдительность из-за количества операций притупляется.

Обложка ©

ТАСС / Кирилл Кухмарь

Юлия Коновалова
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