Покупателям рассказали, как не стать жертвой обмана в магазине

Юрист, председатель правления Московского общества защиты потребителей Антон Недзвецкий рассказал, какие уловки в некоторых продуктовых магазинах используют для обмана покупателей, а также предупредил, как не стать жертвой таких махинаций.

В беседе с радио Sputnik специалист напомнил, что сотрудники магазинов могут ошибаться, но иногда и намеренно обманывают покупателей. Например, часто ценник не соответствует реальной стоимости товара, указанной в чеке.

"Самый распространённый способ обмана покупателей — это несоответствие цены в чеке и ценника. То есть человек на прилавке увидел одну цену товара, а по штрих-коду пробился более дорогой товар или товар с большим весом", — пояснил Недзвецкий.

Бывают также случаи, когда кассир пробивает один и тот же товар два раза, добавил юрист. Ещё один способ обмана — незаметное сканирование штрих-кода от товара, которого нет в корзине у покупателя. Бывают и такие случаи, когда в чеке не учитывается скидка на тот или иной товар.

Чтобы защититься от обмана, необходимо проверять чек возле кассы. Если обнаружены несоответствия, стоит обратиться в администрацию магазина, посоветовал Недзвецкий.

В случае возникновения разногласий с администрацией продуктового магазина нужно сохранить доказательства нарушения и составить письменную претензию, зафиксировать на фото ценник, чек, снять на видео общение с администратором. Письменную претензию нужно вручить под отметку о получении. Если претензия останется не удовлетворена, необходимо обращаться в Роспотребнадзор.