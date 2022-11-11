Объявлена в розыск активистка, облившая краской вход в Генпрокуратуру

Активистка Ольга Мисик, облившая краской вход в здание Генпрокуратуры РФ в августе 2020 года, объявлена в розыск. Как уточняется в ведомственной базе разыскиваемых МВД, ищут её по уголовной статье.

Статья, инкриминируемая Мисик, не указывается. Акция, о которой идёт речь, прошла в ночь на 8 августа 2020 года. Тогда активисты облили розовой краской здание Генпрокуратуры и вывесили баннер в поддержку осуждённых по делу "Нового величия"*. В мае 2021 года Мисик и ещё двое молодых людей были признаны виновными по части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм). Девушке было назначено два года ограничения свободы, а Ивану Воробьёвскому и Игорю Башаримову — 1 год и 9 месяцев каждому.