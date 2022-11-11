ЦРУ заставило развернуть самолёт над Грецией из-за "террориста"
Newsbomb: В Греции развернули самолёт из-за заявления ЦРУ о террористе на борту
Над Грецией прервали рейс авиакомпании Emirates и вернули самолёт в Афины в сопровождении двух истребителей F-16. Это произошло после получения спецсигнала от ЦРУ США, передаёт Newsbomb.gr.
Как выяснилось, ЦРУ передало Греции информацию о нахождении на борту одного из двух рейсов Emirates мужчины арабского происхождения, который подозревается в терроризме. Власти аэропорта тут же задержали самолёт, который должен был проследовать рейсом EK210 в Дубай, другой самолёт пришлось вернуть в аэропорт. После проверки возвращённого самолёта антитеррористическая служба Греции не обнаружила ничего подозрительного.
Ранее авиакомпаниям в России предложили запретить перевозить пассажиров со сверхнормативной ручной кладью. С такой инициативой выступил аэропорт Шереметьево, чтобы решить проблему с задержкой рейсов.
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