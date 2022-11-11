Россиянам пояснили, какие дачи чаще привлекают воров

Владельцы одних загородных участков больше рискуют быть обворованными, чем хозяева других, и этому есть простое объяснение. Рассказал об этом директор департамента недвижимости федерального проекта "Цифровые СНТ" Фёдор Мезенцев. Он отметил, что число краж увеличивается в конце осени.

Как напомнил Мезенцев, дачные посёлки делятся на те, в которых живут круглый год, и на те, куда владельцы дач приезжают посезонно, почти не бывают с середины ноября до начала мая. Второй тип дач, по понятным причинам, привлекательнее для воров. Поэтому, чтобы обезопасить своё жильё, стоит позаботиться, чтобы территория участка выглядела обитаемой: освещённой, с почищенными дорожками. Порядок отпугивает преступников.

Мезенцев в эфире радио Sputnik также предупредил, что целью воров становятся участки людей, которые живут на широкую ногу и открыто демонстрируют это. Также небезопасно приглашать на территорию дачи непроверенных работников, включая строителей: они и задачу плохо выполнят и могут сыграть роль наводчиков, или сами наведаться за наживой по окончании дачного сезона.

"Счастье любит тишину, то же самое касается дачного имущества", – заключил Мезенцев.