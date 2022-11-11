На Украине назвали условие немедленной победы России
Замглавы Минэкономики Украины: Россия одержит победу при лишении Киева поддержки США
Если США прекратят оказывать Украине финансовую помощь, Россия довольно быстро одержит победу. Об этом заявил замглавы Минэкономики Украины Тарас Качка обозревателю Washington Post Джошу Рогину.
"Без этой поддержки наша экономика рухнет, что означало бы немедленную победу России", — сообщил Качка.
Обозреватель согласился с его мнением и напомнил, что некоторые конгрессмены-республиканцы уже призвали к абсолютному прекращению помощи Незалежной. В том числе Кевин Маккарти и другие лидеры этой политической силы подняли вопрос о том, как скорректировать финансовую помощь Украине, чтобы урегулировать широкий спектр связанных с этим проблем.
Ранее конгрессмен-республиканец Пол Госар, переизбранный на этой неделе в новый состав палаты, заявил о намерении голосовать против инициатив о выделении новой военной помощи Украине.
Flickr / ministryofdefenceua