Обозреватель согласился с его мнением и напомнил, что некоторые конгрессмены-республиканцы уже призвали к абсолютному прекращению помощи Незалежной. В том числе Кевин Маккарти и другие лидеры этой политической силы подняли вопрос о том, как скорректировать финансовую помощь Украине, чтобы урегулировать широкий спектр связанных с этим проблем.