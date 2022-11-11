Антонов не увидел логики в решении США считать экономику России нерыночной

Посол России в США Анатолий Антонов счёл нелогичным решение властей Соединённых Штатов впредь считать экономику РФ нерыночной. Его заявление приводит пресс-служба диппредставительства.

Антонов прежде отметил позитивность того факта, что Минфин США отменил финансовые ограничения в отношении российских дипломатических ведомств. Вместе с тем он подчеркнул, что это не снимает с США "ответственности за дисбалансы на мировых рынках, к которым ведут многочисленные нелегитимные односторонние барьеры".

"В этом же ряду — объявленное сегодня противоречащее логике заявление администрации о лишении России статуса страны с рыночной экономикой", — отметил Антонов.