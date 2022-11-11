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11 ноября, 01:02

Антонов не увидел логики в решении США считать экономику России нерыночной

Посол России в США Анатолий Антонов счёл нелогичным решение властей Соединённых Штатов впредь считать экономику РФ нерыночной. Его заявление приводит пресс-служба диппредставительства.

Антонов прежде отметил позитивность того факта, что Минфин США отменил финансовые ограничения в отношении российских дипломатических ведомств. Вместе с тем он подчеркнул, что это не снимает с США "ответственности за дисбалансы на мировых рынках, к которым ведут многочисленные нелегитимные односторонние барьеры".

"В этом же ряду — объявленное сегодня противоречащее логике заявление администрации о лишении России статуса страны с рыночной экономикой", — отметил Антонов.

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Как рассказывал Лайф, ранее Министерство торговли США объявило, что впредь не будет считать Россию в своих антидемпинговых процедурах страной с рыночной экономикой. По другой методологии будут рассчитываться пошлины на импорт товаров из РФ.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Андрей Григорьев

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