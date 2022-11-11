"Великое падение": Трампа "превратили" в Шалтая-Болтая и высмеяли
NY Post выставила Трампа Шалтаем-Болтаем за неудачные выборы в Конгресс
Экс-президента США Дональда Трампа высмеяла ведущая американская консервативная газета New York Post. И это несмотря на симпатии издания к политику и Республиканской партии. Причиной послужили неубедительные, по мнению многих, результаты этой политической силы на выборах в Конгресс. Сатирическое изображение бывшего главы Белого дома было размещено на обложке. Трамп там предстал в образе Шалтая-Болтая, сидящего на стене (ему припомнили возведение преграды на границе с Мексикой).
NY Post выпустила сатирическую обложку с Трампом. Фото © NY Post
"Дон (не сумевший воздвигнуть стену) пережил великое падение — могут ли теперь республиканцы вновь собрать партию воедино?" — вопрошает газета под изображением разгневанного Трампа с разведёнными руками и несоразмерно большой головой.
Сравнение политика с известным персонажем детских стихов родилось у издания после того, как о бывшем хозяине Белого дома в Штатах заговорили как об обузе для республиканцев и задумались о перспективах партии, если Трамп решит побороться за президентский пост в 2024 году.
Ранее Лайф писал, что Трампа признали главным проигравшим на промежуточных выборах в Конгресс. Экс-глава Белого дома рискует уступить неофициальное лидерство в партии республиканцев главе штата Флорида Рону Десантису, победу которого Fox News назвала ошеломительной.
Flickr / Trump White House Archived