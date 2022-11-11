"Великое падение": Трампа "превратили" в Шалтая-Болтая и высмеяли

Экс-президента США Дональда Трампа высмеяла ведущая американская консервативная газета New York Post. И это несмотря на симпатии издания к политику и Республиканской партии. Причиной послужили неубедительные, по мнению многих, результаты этой политической силы на выборах в Конгресс. Сатирическое изображение бывшего главы Белого дома было размещено на обложке. Трамп там предстал в образе Шалтая-Болтая, сидящего на стене (ему припомнили возведение преграды на границе с Мексикой).

NY Post выпустила сатирическую обложку с Трампом. Фото © NY Post

"Дон (не сумевший воздвигнуть стену) пережил великое падение — могут ли теперь республиканцы вновь собрать партию воедино?" — вопрошает газета под изображением разгневанного Трампа с разведёнными руками и несоразмерно большой головой.

Сравнение политика с известным персонажем детских стихов родилось у издания после того, как о бывшем хозяине Белого дома в Штатах заговорили как об обузе для республиканцев и задумались о перспективах партии, если Трамп решит побороться за президентский пост в 2024 году.