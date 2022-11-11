Узбекистан стал наполнять российский рынок своим вином

По итогам трёх кварталов текущего года Узбекистан вырвался в лидеры по темпам роста экспорта вина в Россию. За это время оттуда было ввезено в РФ почти 847 тысяч литров тихих и креплёных вин, что в 4,5 раза превышает показатели годичной давности. Основной объём, а именно более 515 тысяч литров, пришёлся на поставки в третьем квартале. Об этом пишет "Коммерсант".

Эксперты напомнили в интервью газете, что Узбекистан был крупным поставщиком столового винограда в СССР, а сейчас там начали делать и вино. Переключение индустрии — процесс долгий, поэтому сейчас качество вин среднее, говорят специалисты, но потребитель для экономии может постепенно переходить на бюджетные вина.

Второе место по поставкам вина в Россию с января по сентябрь заняла Южная Осетия. Поток этого товара оттуда вырос почти наполовину.