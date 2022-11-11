При возведении центра Обамы нашли расистский знак

В Чикаго строительство президентского центра Барака Обамы было временно остановлено, когда на объекте была обнаружена верёвочная петля, передаёт местный телеканал АВС7. Речь идёт о символе, который служил предупреждающим знаком в адрес темнокожих со стороны ку-клукс-клана и прочих расистских организаций, свидетельствующим о скорой расправе.

В итоге компании Lakeside Alliancе, которая занимается строительством, пришлось приостановить работы. Об инциденте заявлено в полицию, а с сотрудниками будут проведены антирасистские тренинги и беседы. Более того, корпорация готова заплатить 100 тысяч долларов за сведения о тех, кто стоит за этим посланием. Также губернатор Иллинойса Джей Роберт Прицкер заявил о готовности предоставить ресурсы для поимки злоумышленников.