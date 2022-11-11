При возведении центра Обамы нашли расистский знак
АВС7: Строительство центра Обамы приостановили из-за обнаружения знака ку-клукс-клана
Строительная площадка центра Обамы, на которой был найден знак ку-клукс-клана. Обложка @ Abc7chicago.com
В Чикаго строительство президентского центра Барака Обамы было временно остановлено, когда на объекте была обнаружена верёвочная петля, передаёт местный телеканал АВС7. Речь идёт о символе, который служил предупреждающим знаком в адрес темнокожих со стороны ку-клукс-клана и прочих расистских организаций, свидетельствующим о скорой расправе.
В итоге компании Lakeside Alliancе, которая занимается строительством, пришлось приостановить работы. Об инциденте заявлено в полицию, а с сотрудниками будут проведены антирасистские тренинги и беседы. Более того, корпорация готова заплатить 100 тысяч долларов за сведения о тех, кто стоит за этим посланием. Также губернатор Иллинойса Джей Роберт Прицкер заявил о готовности предоставить ресурсы для поимки злоумышленников.
Ранее Лайф писал, что за проявление расизма были арестованы два болельщика испанской "Севильи". Инцидент произошёл во время матча заключительного тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов, когда команда играла против английского клуба "Манчестер Сити".