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11 ноября, 03:30

В ДНР рассказали о ситуации под Авдеевкой

Офицер бригады: на Авдеевском направлении бои идут у Опытного

Трудные бои на Авдеевском направлении ведутся в сторону сёл Опытное и Водяное. Об этом рассказал офицер 1-й Славянской бригады с позывным "Чиж".

"У нас была задача выйти к южной окраине населённого пункта Авдеевка и закрепиться там. Было тяжело пройти некоторые укрепрайоны, закрепиться там. Благодаря грамотным действиям командования мы вышли к восточной окраине Опытного, закрепились там и удерживаем эти позиции. Также мы закрепились у южного края посёлка Водяное", — сообщил он РИА "Новости".

Офицер пояснил, что это поможет продвинуться к южной окраине Авдеевки, чтобы взять её под полный контроль. За этим должно последовать продвижение в глубину обороны противника, а также окружение населённого пункта. Благодаря тому, что артиллерия противника отступает, интенсивность обстрела ДНР будет снижаться.

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Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Павловка в ДНР освобождена и уже на 90% зачищена от сил противника. Пушилин отметил, что уже водружён флаг. Он подчеркнул, что это далось большой ценой.

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ТАСС \ Станислав Красильников

Анатолий Симоненко

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