В ДНР рассказали о ситуации под Авдеевкой

Трудные бои на Авдеевском направлении ведутся в сторону сёл Опытное и Водяное. Об этом рассказал офицер 1-й Славянской бригады с позывным Чиж.

"У нас была задача выйти к южной окраине населённого пункта Авдеевка и закрепиться там. Было тяжело пройти некоторые укрепрайоны, закрепиться там. Благодаря грамотным действиям командования мы вышли к восточной окраине Опытного, закрепились там и удерживаем эти позиции. Также мы закрепились у южного края посёлка Водяное", — сообщил он РИА "Новости".

Офицер пояснил, что это поможет продвинуться к южной окраине Авдеевки, чтобы взять её под полный контроль. За этим должно последовать продвижение в глубину обороны противника, а также окружение населённого пункта. Благодаря тому что артиллерия противника отступает, интенсивность обстрела ДНР будет снижаться.