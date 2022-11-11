В Магадане автобус с 30 пассажирами улетел с дороги
В Магадане несколько человек пострадали при опрокидывании рейсового автобуса. Случилось это в районе посёлка Новый Уптар, рассказали в региональном управлении МВД.
В Магадане вытаскивают пассажиров из автобуса после ДТП. Видео © LiFE
Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть сегодня в 11:55 по местному времени (03:55 мск). По данным полиции, в момент ДТП в "Киа Гранбёрд" было 30 пассажиров. Трои понадобилась медицинская помощь.
Лайф сообщал, что семилетняя девочка погибла и ещё семь человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Новосибирской области. Рейсовый ПАЗ опрокинулся в кювет.
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