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11 ноября, 03:47

В Магадане автобус с 30 пассажирами улетел с дороги

В Магадане несколько человек пострадали при опрокидывании рейсового автобуса. Случилось это в районе посёлка Новый Уптар, рассказали в региональном управлении МВД.

В Магадане вытаскивают пассажиров из автобуса после ДТП. Видео © LiFE

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть сегодня в 11:55 по местному времени (03:55 мск). По данным полиции, в момент ДТП в "Киа Гранбёрд" было 30 пассажиров. Трои понадобилась медицинская помощь.

В Тульской области опрокинулся автобус с 40 пассажирами

В Тульской области опрокинулся автобус с 40 пассажирами

Лайф сообщал, что семилетняя девочка погибла и ещё семь человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Новосибирской области. Рейсовый ПАЗ опрокинулся в кювет.

Обложка ©

LiFE

Андрей Григорьев

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