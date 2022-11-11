В Киеве русский язык убрали из программы в детсадах и школах

Русского языка больше нет в учебных программах в школах и детских садах Киева. Так постановил городской совет.

"В нынешних условиях нецелесообразно и неправильно проведение учебного процесса и изучение русского языка в учреждениях дошкольного и общего среднего образования, находящихся в коммунальной собственности территориальной общины города Киева", — заявили в его пресс-службе.

В горсовете считают, что отказ от преподавания русского языка "позволит избежать усиления напряжения в обществе", а также защитит сферу образования в Киеве от "гибридных влияний РФ".

Глава постоянной комиссии по вопросам образования и науки, семьи, молодёжи и спорта Вадим Васильчук высказал мнение, что сейчас это для Украины — вопрос национальной безопасности.