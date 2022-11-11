В Киеве русский язык убрали из программы в детсадах и школах
Русского языка больше нет в учебных программах в школах и детских садах Киева. Так постановил городской совет.
"В нынешних условиях нецелесообразно и неправильно проведение учебного процесса и изучение русского языка в учреждениях дошкольного и общего среднего образования, находящихся в коммунальной собственности территориальной общины города Киева", — заявили в его пресс-службе.
В горсовете считают, что отказ от преподавания русского языка "позволит избежать усиления напряжения в обществе", а также защитит сферу образования в Киеве от "гибридных влияний РФ".
Глава постоянной комиссии по вопросам образования и науки, семьи, молодёжи и спорта Вадим Васильчук высказал мнение, что сейчас это для Украины — вопрос национальной безопасности.
Языковой вопрос является весьма острой темой для Украины. Местные власти борются с употреблением русского языка, несмотря на то что многие жители страны на нём разговаривают. Недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал русский язык элементом враждебной пропаганды, который должен полностью исчезнуть с территории Незалежной. Однако в ООН его слова не оценили и назвали "нездоровыми".
ТАСС / AP