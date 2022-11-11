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11 ноября, 04:27

Российские миномётчики ликвидировали группу диверсантов в Запорожской области

В Запорожской области подразделение миномётчиков Южного военного округа ликвидировало диверсионную группу, пишет РИА "Новости", корреспонденты которого воочию смогли наблюдать работу военных на линии соприкосновения.

"Мы поддерживаем мотострелковые подразделения. Их боевые точки выявляются и уничтожаются", — сообщил командир миномётного расчёта.

В Херсонской и Запорожской областях вычислили 20 предполагаемых пособников ВСУ

В Херсонской и Запорожской областях вычислили 20 предполагаемых пособников ВСУ

Ранее Лайф писал, что на севере Запорожской области создаются укрепрайоны из-за предполагаемого наступления ВСУ.

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Минобороны РФ

Анатолий Симоненко

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