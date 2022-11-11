Российские миномётчики ликвидировали группу диверсантов в Запорожской области
В Запорожской области подразделение миномётчиков Южного военного округа ликвидировало диверсионную группу, пишет РИА "Новости", корреспонденты которого воочию смогли наблюдать работу военных на линии соприкосновения.
"Мы поддерживаем мотострелковые подразделения. Их боевые точки выявляются и уничтожаются", — сообщил командир миномётного расчёта.
Ранее Лайф писал, что на севере Запорожской области создаются укрепрайоны из-за предполагаемого наступления ВСУ.
Минобороны РФ