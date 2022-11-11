Японский министр сболтнул лишнего про свою работу и теперь её лишится
Киодо: Глава Минюста Японии лишится должности из-за слов о смертной казни
Министр юстиции Японии Ясухиро Ханаси. Фото © Wikipedia / Пресс-служба правительства
Министр юстиции Японии Ясухиро Ханаси будет снят с должности. Такое решение принял глава правительства Фумио Кисида, пишет агентство Киодо.
А поводом для такой меры стали слова Ханаси о смертной казни. Чиновник ранее публично заявил, что его работа сводится в основном к простому утверждению смертных приговоров.
"Обычное утро министра юстиции — это ставить печать под смертными приговорами. Только тогда и попадёшь в топы дневных новостей. Такая вот неброская работа", — посетовал два дня назад министр, чем вызвал шквал негодования в обществе.
Примечательно, что Ханаси с момента назначения ещё не одобрил ни одного смертного приговора.
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