Японский министр сболтнул лишнего про свою работу и теперь её лишится

Министр юстиции Японии Ясухиро Ханаси будет снят с должности. Такое решение принял глава правительства Фумио Кисида, пишет агентство Киодо.

А поводом для такой меры стали слова Ханаси о смертной казни. Чиновник ранее публично заявил, что его работа сводится в основном к простому утверждению смертных приговоров.

"Обычное утро министра юстиции — это ставить печать под смертными приговорами. Только тогда и попадёшь в топы дневных новостей. Такая вот неброская работа", — посетовал два дня назад министр, чем вызвал шквал негодования в обществе.

Примечательно, что Ханаси с момента назначения ещё не одобрил ни одного смертного приговора.