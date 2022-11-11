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11 ноября, 04:54

Японский министр сболтнул лишнего про свою работу и теперь её лишится

Киодо: Глава Минюста Японии лишится должности из-за слов о смертной казни

<p>Министр юстиции Японии Ясухиро Ханаси. Фото © <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Yasuhiro_Hanashi#/media/File:Yasuhiro_Hanashi.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia </a>/ Пресс-служба правительства</p>

Министр юстиции Японии Ясухиро Ханаси. Фото © Wikipedia / Пресс-служба правительства

Министр юстиции Японии Ясухиро Ханаси будет снят с должности. Такое решение принял глава правительства Фумио Кисида, пишет агентство Киодо.

А поводом для такой меры стали слова Ханаси о смертной казни. Чиновник ранее публично заявил, что его работа сводится в основном к простому утверждению смертных приговоров.

"Обычное утро министра юстиции — это ставить печать под смертными приговорами. Только тогда и попадёшь в топы дневных новостей. Такая вот неброская работа", — посетовал два дня назад министр, чем вызвал шквал негодования в обществе.

Примечательно, что Ханаси с момента назначения ещё не одобрил ни одного смертного приговора.

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