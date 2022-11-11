Вертолёты Ка-52 действуют сверх заложенных возможностей в ходе спецоперации

В ходе специальной военной операции разведывательно-ударные вертолёты Ка-52 проявляют себя лучше заложенных в них характеристик. Об этом рассказал источник в военном ведомстве.

"Сейчас в спецоперации вертолёты летают на маленьких высотах и на тех скоростях, на которых возможно летать по рельефу местности. Обычно угол кабрирования для Ка-52 составляет 20 градусов, а лётчики сейчас пускают ракеты с угла кабрирования 40–45 градусов", — приводит слова неназванного собеседника ТАСС.

Экипажи винтокрылых судов используют машины буквально на пределе их возможностей, и они успешно справляются с поставленными задачами.