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11 ноября, 05:37

Вертолёты Ка-52 действуют сверх заложенных возможностей в ходе спецоперации

ТАСС: Вертолёты Ка-52 действуют в зоне СВО сверх заложенных характеристик

В ходе специальной военной операции разведывательно-ударные вертолёты Ка-52 проявляют себя лучше заложенных в них характеристик. Об этом рассказал источник в военном ведомстве.

"Сейчас в спецоперации вертолёты летают на маленьких высотах и на тех скоростях, на которых возможно летать по рельефу местности. Обычно угол кабрирования для Ка-52 составляет 20 градусов, а лётчики сейчас пускают ракеты с угла кабрирования 40–45 градусов", — приводит слова неназванного собеседника ТАСС.

Экипажи винтокрылых судов используют машины буквально на пределе их возможностей, и они успешно справляются с поставленными задачами.

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Ранее Лайф писал, что российские системы связи улучшат за счёт изучения возможностей НАТО. Так, альянс фактически раскрыл в рамках противодействия спецоперации весь свой разведывательный потенциал.

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Артур Лапсаков

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